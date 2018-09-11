В Ростовской области за два года планируют построить шесть ветропарков

Ростов-на-Дону, , 12:07 — REGNUM В перечень «100 губернаторских инвестиционных проектов» в Ростовской области включены проекты компаний «ФМ Лоджистик» (Франция) и «ВетроСтройДеталь». Об этом сообщает пресс-служба донского губернатора.

ИА REGNUM напоминает, что соглашение о строительстве крупного логистического комплекса с французами было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в мае 2018 года, было подписано. 35 тыс. кв. метров складских площадей класса «А» расположатся неподалёку от аэропорта «Платов». Объём инвестиций в долгосрочной перспективе составит 2,5 млрд рублей. Построить объект французская компания намерена к концу 2019 года.

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В Ростовской области построят ещё один логистический терминал

Ещё один включённый проект стоимостью около 1,1 млрд рублей предполагает создание и освоение промышленного производства модульных стальных башен для ветроэнергетических установок мощностью от 2,5 МВт. Создать уникальное производство башен для ветроустановок планируется в течение двух лет на базе производственных площадей «Атоммаша» в Волгодонске. Предприятие поможет трудоустроить более 60 человек.

«В Ростовской области появится, по сути, новая отрасль — ветроэнергетика. Среди инвесторов возникла даже конкуренция в этой сфере. Мы ожидаем, что до 2020 года в Ростовской области начнет работать шесть ветропарков», — сказал глава региона Василий Голубев.

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