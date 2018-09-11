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Товарооборот между Россией и Индией вырос на 30% за шесть месяцев 2018 года

Экономика

В январе-июне этого года объем торговли достиг почти $5,5 млрд

Владивосток, 11 сентября 2018, 11:58 — REGNUM  Объем торговли между Россией и Индией достиг почти $5,5 млрд в первом полугодии 2018 года, что превосходит прошлогодний показатель более чем на 30%, заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на встрече со своим индийским коллегой Сурешем Прабху. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

Российско-индийские переговоры с участием министров двух стран прошли на полях Восточного экономического форума — 2018. В мероприятии также принял участие и.о. главы Якутии Айсен Николаев. Отмечается, что на встрече обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества в железнодорожной и энергетической отраслях машиностроения, в химической промышленности, металлургии, авиа‑ и судостроении, а также в сфере обращения с отходами.

«Мы обсудили пути взаимодействия в области ювелирной и гранильной промышленности, а также вопросы участия инвесторов Индии в ряде проектов, реализуемых на территории нашей республики», — пояснил Николаев.

Кроме двухстороннего сотрудничества, представители России и Индии намерены обсудить вопросы индустриального партнёрства на глобальном уровне. Встреча пройдет в рамках бизнес-саммита ВЭФ. Напомним, IV Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 11 по 13 сентября. Предполагается, что в нём примут участие более 6 тыс. человек из 60 стран мира.

Читайте ранее в этом сюжете: ВЭФ-2018: Индию интересуют золото, алмазы и леса Дальнего Востока

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Восточный экономический форум
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