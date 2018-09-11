В Оренбуржье крупный завод вынужден приостановить работу

Орск, Оренбургская область, , 11:48 — REGNUM В Оренбургской области южно-уральский машиностроительный завод (АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ») вынужден временно прекратить свою работу. Производство приостановят с 12 сентября. Уже вышел приказ, и руководство предприятия уведомило работников о вынужденном простое, сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель Федерации профсоюзов Оренбуржья Ярослав Чирков.

«Предметно о ситуации можно будет говорить после визита на предприятие, который запланирован на 13 сентября. Пока же известно о сложной экономической ситуации, больших долгах завода перед ресурсоснабжающими организациями и вынужденным простоем предприятия. Почти весь коллектив, за исключением 190 человек, отправлен в вынужденный отпуск с оплатой времени постоя в размере 2/3 средней зарплаты. Выплачен аванс. Он составил всего 2 тыс. рублей для каждого работника», — сказал лидер оренбургских профсоюзов.

Он подчеркнул, что мера назрела давно. Большие перспективы ранее завод связывал с кубинским заказом, однако по этому проекту движения нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года был подписан контракт, согласно которому Южуралмаш должен поставить кубинскому металлургическому заводу ACINOX в Лас-Тунасе уникальный прокатный стан для арматуры и проволоки производительностью 170 тысяч тонн в год. Прохождение документов на федеральном уровне начало буксовать. Губернатор Юрий Берг обращался за содействием к главе Минпромторга РФ Денису Мантурову. В августе 2018 года руководство ЮУМЗ заявило о готовности исполнить контракт, но пакет документов еще не прошел согласование.

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