Киевское метро повторно объявило тендер из-за «неустранимых» нарушений

Киев, , 11:47 — REGNUM Киевское метро повторно объявило тендер на строительство новой ветки от станции «Сырец» до жилого массива «Виноградарь», сообщает 11 сентября «112 Украина».

Согласно сообщению, ранее метрополитен уже объявлял тендер, но он был отменен, так как были зафиксированы нарушения при его объявлении. При этом нарушения были «неустранимы». Новый тендер на строительство ветки метро объявлен суммой 5,993 млрд гривен ($210 млн). Аукцион по тендеру пройдут 16 ноября.

Напомним, первый тендер был объявлен в январе 2018 года. Тогда первоначальная цена строительства составляла $220 млн. Также Киевский метрополитен утвердил технико-экономическое обоснование строительства новой ветки, общая стоимость проекта — $390 млн. Длина всей ветки составит 7,39 км.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве намерены построить новую ветку метро