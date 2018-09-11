Васильев обеспечит Дагестан качественным бензином, а бюджет — налогами

Махачкала, , 11:46 — REGNUM В Дагестане продолжается борьба с теневым бизнесом в сфере деятельности автозаправочных станций. Пока этот вопрос все еще относится к болевым точкам, как было отмечено на первом совещании с участием руководителей органов власти региона, которое провел 10 сентября после своего избрания главой Дагестана Владимир Васильев.

В настоящее время по итогам инвентаризации, которую проводит налоговая служба, в Дагестане работают 719 АЗС, на которых трудоустроены официально 1104 сотрудника. Получается, что в среднем одну заправку обслуживает полтора человека, что не может являться реальным показателем.

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Услышав от исполняющего обязанности руководителя управления федеральной налоговой службы по Дагестану Газинура Апсалямова эти цифры, Васильев еще раз напомнил о своем намерении всерьез изменить ситуацию в сфере топливно-заправочного бизнеса. Он дал время до конца года, чтобы владельцы АЗС узаконили свои отношения с налоговым ведомством. В противном случае, как обещал он еще в феврале 2018 года, на смену частным АЗС в Дагестан придут крупные сети.

«Если до конца года ситуация кардинально в этой сфере не изменится, то будем принимать меры, в том числе с подключением правоохранительных органов, которые уже начали предварительную работу. В любом случае мы обеспечим людей качественным бензином, а бюджет — налогами. Время исправить ситуацию еще есть до конца года», — предупредил Васильев.

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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого полугодия 2018 налоговые отчисления от деятельности АЗС в Дагестане составили 107 млн рублей, что в три раза больше, чем в тот же период 2017 года. Тем не менее и это не окончательная сумма, которую должны были перечислить, по мнению налоговиков, владельцы АЗС. По расчетам, они недоплатили не менее 250 млн рублей.

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