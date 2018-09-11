Делегация Обнинска подписала в Китае четыре партнерских соглашения

Калуга, , 11:33 — REGNUM Делегация Обнинска Калужской области во главе с мэром города Владиславом Шапшой подписала четыре соглашения с китайскими партнерами в рамках Международного форума — VI научно-технологической выставки в китайском городе-побратиме Мяньяне (провинция Сычуань).

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Обнинска, побратимские отношения связывают два города более 17 лет. В 2018 году серьезным прорывом стало подписание в Мяньяне сразу четырех соглашений по очень важным для города направлениям.

Многолетний договор между Народной больницей Мяньяна и обнинским Центром реабилитации уже помог обучить российских врачей новым технологиям лечения и помочь пациентам двух стран обрести здоровье. Эти отношения были продолжены согласно вновь подписанному соглашению о сотрудничестве.

Так, директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии в Обнинске академик Андрей Каприн познакомился с работой Центральной клиники города Мяньян. По его мнению, подписанное в Китае соглашение позволит наладить обмен специалистами-медиками, проведение исследований в области онкологии, урологии и радиологии. В ближайшее время состоится посещение российских клиник врачами из Мяньяны.

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Весьма полезными и многообещающими могут стать контакты Юго-Западного университета науки и технологий с обнинским Институтом атомной энергетики НИЯУ МИФИ. Китай планирует строительство новых атомных станций совместно с Росатомом, и первые 25 китайских студентов начнут обучение уже в 2018 году. Представитель МИФИ Татьяна Осипова ознакомилась с работой профильных кафедр университета и отметила возможность развития совместных исследовательских и обучающих программ, проведение обмена студентами и специализированных программ для аспирантов, специализирующих в области создания новых материалов и ядерной безопасности.

С работой своих китайских коллег в ходе проведения международной выставки в Мяньяне познакомился и директор НИФХИ им Л.Я. Карпова Олег Кононов.

Подписала соглашение в КНР и Обнинская торгово-промышленная палата. Ее партнером стала Муниципальная ассоциация содействия международной торговле. Президент Обнинской торговой палаты Вячеслав Наруков намерен развивать прямые контакты между предпринимателями, приглашать их на выставки и конференции, способствовать развитию торговых отношений.

Напомним, Калужскую область и Китай связывает многолетнее торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. В 2017 году внешнеторговый оборот составил $960,6 млн (рост в 2,1 раза по сравнению с 2016 годом). Калужская область стала частью международного логистического проекта «Новый Шелковый путь», объединяющего экономические интересы России, Китая, Южной Кореи Восточной Европы.

Логистический центр «Калуга — Далянь» создан в 2016 году. Поезд курсирует между железнодорожной станцией Ворсино и китайским портом Далянь. С апреля 2017 года запущены новые экспортные железнодорожные маршруты от станции Ворсино до станции Шилун (провинция Хэнань, КНР) и порта Далянь с дальнейшей доставкой контейнеров морскими перевозчиками до любого порта КНР. Грузопоток станции в 2017 году составил 3,35 млн тонн.

В сентябре 2017 года запущен новый железнодорожный маршрут из «Фрейт Вилладж Ворсино» в Ченду, столицу провинции Сычуань. Данный сервис стал новым этапом развития уже существующего и успешно функционирующего контейнерного экспортного поезда Ворсино — Далянь. Также для Обнинска еще очень важно, что теперь работает и удобное пассажирское сообщение — регулярные авиарейсы между Москвой и Ченду.

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