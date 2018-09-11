«Пенсионную реформу должна сопровождать программа о здоровье нации»

Киров, , 11:29 — REGNUM Повышение пенсионного возраста экономически необходимо, это неоспоримый факт. Неотвратимость этого шага объяснил президент РФ Владимир Путин, но параллельно с этим должна быть принята здоровьесберегающая программа для нации. Это бесплатное санаторно-курортное лечение для каждого гражданина ежегодно, заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель женсовета города Кирова, председатель Фонда поддержки общественных инициатив местного сообщества «Вятская соборность», член Общественной палаты Кировской области Наталья Катаева.

«Профилактические осмотры работников на предприятиях не дают эффекта. Заболевания выявляются, а нужно их опередить, нужно, чтобы работник был здоров и работоспособен. Повышение пенсионного возраста неизбежно, но параллельно с этим должны быть приняты социальные программы, сберегающие здоровье граждан. У человека, хочет он этого или нет, идут физические изменения в организме, поэтому, чтобы сберечь работоспособную нацию, власти должны подумать о её здоровье», — считает эксперт.

Сейчас очень высокие цены на путёвки в санатории. Работники не могут позволить себе отдых и оздоровление в этих санаториях. Кроме того, необходимо вернуть те профилактории, которые были на предприятиях в советские времена. То есть первая задача государства — здоровье граждан России. Прежде чем объявлять о повышении пенсионного возраста, властям нужно было предупредить людей об их нужности и необходимости для государства, тогда бы не было такого отторжения. Сначала нужно было провести разъяснительную работу, что кроме повышения возраста человек получит взамен, а потом уже проводить пенсионную реформу.

«Я выступила инициатором за проведение референдума по поводу реализации пенсионной реформы в России и повышения пенсионного возраста в частности. Конечно, последнее слов будет за Государственной думой РФ и за президентом, но мнение людей нужно узнать. Хочется надеяться, что это референдум состоится», — выразила свое мнение Катаева.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»