От «Евродона» требуют расплаты

Ростов-на-Дону, , 11:28 — REGNUM От руководителя крупнейшего российского агрохолдинга «Евродон» Внешэкономбанк потребовал расплаты. Вернуть задолженность по кредиту от 2013 года на 10,1 млрд рублей заёмщик потребовал от основателя и генерального директора группы компаний Вадима Ванеева.

В ответном письме кредитору глава «Евродона» напоминает, что предприятие находится в непростой финансовой ситуации и просит отсрочки. По информации «Коммерсанта», с мая 2018 года региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия приостановило субсидирование процентной ставки по кредиту, что привело к дополнительной финансовой нагрузке. Вместе с тем из-за птичьего гриппа, вспышка которого была зафиксирована в июле текущего года, предприятие понесло убытки в размере 200 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Вадима Ванеева Внешэкономбанк попросил освободить должность. По мнению кредитора, из-за его организационных и производственных ошибок предприятие находится в упадке.

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