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От «Евродона» требуют расплаты

Экономика

Внешэкономбанк потребовал от гендиректора российского агрохолдинга выплатить задолженность по кредиту на 10,1 млрд рублей

Ростов-на-Дону, 11 сентября 2018, 11:28 — REGNUM  От руководителя крупнейшего российского агрохолдинга «Евродон» Внешэкономбанк потребовал расплаты. Вернуть задолженность по кредиту от 2013 года на 10,1 млрд рублей заёмщик потребовал от основателя и генерального директора группы компаний Вадима Ванеева.

В ответном письме кредитору глава «Евродона» напоминает, что предприятие находится в непростой финансовой ситуации и просит отсрочки. По информации «Коммерсанта», с мая 2018 года региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия приостановило субсидирование процентной ставки по кредиту, что привело к дополнительной финансовой нагрузке. Вместе с тем из-за птичьего гриппа, вспышка которого была зафиксирована в июле текущего года, предприятие понесло убытки в размере 200 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Вадима Ванеева Внешэкономбанк попросил освободить должность. По мнению кредитора, из-за его организационных и производственных ошибок предприятие находится в упадке.

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