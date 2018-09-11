Китайская Внутренняя Монголия инвестировала в РФ $1,4 млрд

Владивосток, , 11:27 — REGNUM Вложения китайского автономного района Внутренняя Монголия в российскую экономику составили $1,4 млрд. Об этом сообщил 11 сентября в рамках Восточного экономического форума секретарь партийного комитета Внутренней Монголии, председатель Постоянного комитета Совета народных представителей региона Ли Цзихэн.

Выступая на круглом столе руководителей регионов РФ и КНР, Ли Цзихэн напомнил о побратимских отношениях, установленных между Внутренней Монголией и десятью российскими регионами. Китайский регион вложил средства в 203 проекта, объем согласованных инвестиций достигает $1,4 млрд.

В 2017 году торговый оборот между китайским регионом и РФ составил $3 млрд. Это на 9% больше, чем годом ранее, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, IV Восточный экономический форум открылся во Владивостоке 11 сентября. Мероприятие продлится до 13 сентября, ожидается участие в форуме представителей 60 стран, включая Японию, Китай, Южную Корею, Индию, Монголию, США, Швейцарию, Великобританию, Францию.

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