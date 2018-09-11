Инвесторы и эксперты высоко оценили потенциал туризма на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, , 11:07 — REGNUM С 8 по 10 сентября в Камчатском крае прошел стартовый этап Восточного экономического форума (ВЭФ). Эксперты обсудили одну из самых важных задач для развития Дальневосточного федерального округа — инвестиции в туризм. Около тридцати представителей инвестиционных агентств и корпораций из разных субъектов РФ подписали важный меморандум о сотрудничестве. Организаторами конференции при поддержке фонда «Росконгресс» выступили НААИР (Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития) и АСИ (Агентство стратегических инициатив), принимающей стороной стало правительство Камчатки и Корпорация развития Камчатского края.

В ходе конференции эксперты обсудили эффективность привлечения инвестицийв субъектах РФ. Специалисты отметили успехи Корпорации развития Камчатского края (КРКК) и организаций из других дальневосточных регионов. По мнению участников конференции, интеграция региональных инвестиционных институтов в рамках НААИР, позволит сделать работу с инвесторами более продуктивной. Кстати, в ходе стартового этапа ВЭФ, состав НААИР пополнился двумя новыми членами — Корпорацией развития Крыма и Агентством сопровождения инвестиционных проектов в муниципальных образованиях Республики Алтай.

Второй день конференции был посвящен обсуждению с федеральными экспертами и правительством Камчатского края эффективных алгоритмов привлечения инвестиций в сферу туризма для реализации амбициозных проектов.

Туризм на Камчатке активно развивается в последние годы. Меняются не только подходы к отдыху, создается новая туристическая инфраструктура: отели, рестораны, прорабатываются новые туристические маршруты. В краткосрочных планах — строительство нового современного аэропорта. Полуостров с каждым годом привлекает все больше туристов из России и иностранных государств. Только пассажиров круизных лайнеров в 2018 году побывало здесь в два раза больше, чем во все предыдущие сезоны, а также увеличились сроки их пребывания в крае. В создании объектов транспортной инфраструктуры, индустрии гостеприимства, участвуют инвесторы из числа крупного бизнеса, постоянно расширяется туристический календарь.

Участники деловой сессии также обсудили новые направления господдержки инвестиционных проектов в сфере туризма. Подробный экспертный анализ показал, что для Камчатки эта отрасль может стать одним из основных источников дохода, позволив в разы нарастить валовый региональный продукт.

Интересный кейс презентовала Корпорация развития Камчатского края, в ходе сессии рассказаво привлечении местного бизнеса к реализации туристических инвестиционных проектов, в том числе инициированных самой КРКК. Среди таких проектов — ТРК «Петропавловская гавань». Эксперты были приятно удивлены общим объемом инвестиционного портфеля камчатской Корпорации развития, в котором сегодня проекты на сумму свыше 60 млрд рублей. В этой связи КРКК можно смело считать одним из лидеров среди инвестиционных организаций России, уверены эксперты. Представители корпорации также поделились данными о потенциале созданного при ней центра кластерного развития, который оказывает поддержку малому и среднему бизнесу в сфере туризма.

Развитие туризма способно ускорить объединение усилий соседних регионов. На Дальнем Востоке уже есть такие программы, например, по созданию морских круизов, охватывающих Камчатку, Сахалин, Курилы и Приморье. Маркетинговые исследования показали, что они интересны как российским, так и зарубежным туристам. Но реализация этой перспективной идеи, требует привлечения частных инвестиций.

Эксперты высоко оценили работу камчатских институтов развития и инвесторов, познакомившись с рядом инвестиционных проектов, в том числе реализуемых в рамках программы территории опережающего социально-экономического развития (ТОР).