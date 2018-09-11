Инвестор вложит 3,7 млрд рублей в расширение золотых рудников на Камчатке

Владивосток, , 11:07 — REGNUM Компания «Камчатское Золото» планирует инвестировать 3,7 млрд рублей в строительство горно-обогатительного комбината на базе на базе освоенных золотых месторождений. С этой целью руководство предприятия заключило договор о вхождении в территорию опережающего развития «Камчатка», сообщает 11 сентября пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ).

Подписание соглашения с инвестором состоялось в рамках Восточного экономического форума — 2018. Свои подписи в документе поставили гендиректор КРДВ Денис Тихонов, директор по взаимодействию с государственными органами АО «Золото Камчатки» Юрий Гаращенко и губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

В соответствии с заключенным договором, КРДВ проведет комплексную работу по присвоению инвестору статуса резидента ТОР «Камчатка», и окажет информационную и консультационную поддержку предприятию.

Предполагается, что реализация проекта позволит создать в регионе более 400 рабочих мест. Добавим, сейчас в ТОР «Камчатка» реализуется 71 инвестиционный проект с объемом инвестиций 31 млрд рублей. К сегодняшнему дню инвесторы реализовали 8 проектов, фактически вложив 1,9 млрд рублей и создав 238 рабочих мест.

Читайте также: Для строителей Камчатки будут перерабатывать вулканический материал