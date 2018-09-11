В Орловской области теплоснабжающему МУПу грозит банкротство

Орел, , 11:02 — REGNUM В Орловской области урицкому МУП «Теплоэнерго» угрожает банкротство. В Арбитражный суд с заявлением о признании МУПа несостоятельным обратился «Орловский энергосбыт». Об этом 11 сентября сообщается в пресс-релизе компании.

В «Орловском энергосбыте» заявление о признании банкротом называют крайней мерой. На которую пришлось пойти из-за «огромных долгов муниципального предприятия за потреблённую электроэнергию».

По данным, которая приводит компания, на 1 сентября 2018 года долг Урицкого МУП «Теплоэнерго» составил 9,2 млн рублей, а период задолженности превышает два года.

«Для взыскания задолженности с Урицкого МУП «Теплоэнерго» «Орловский энергосбыт» 11 раз обращался в арбитражный суд и выиграл все дела. Однако возвращать средства за потреблённую электроэнергию с Урицкого МУП «Теплоэнерго» получается только через судебных приставов», — заявила начальник управления по работе с клиентами в Орловской области ООО «Орловский энергосбыт» Галина Бутырская.

Судя по данным, опубликованным на сайте администрации Урицкого района Орловской области, Урицкое МУП «Теплоэнерго» является единой теплоснабжающей организацией. МУП обслуживает 15 котельных, которые поставляют тепло в 40 многоквартирных домов (532 квартиры), где проживает более 900 человек, а также на 158 объектов района.