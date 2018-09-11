РФПИ, Alibaba Group, «МегаФон» и Mail.ru договорились о сделке

Москва, , 11:03 — REGNUM Крупнейшую в истории российского интернет-рынка сделку готовятся заключить «МегаФон», Mail.ru Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Alibaba Group. Речь идет о совместном предприятии AliExpress Russia стоимостью около $2 млрд, сообщает 11 сентября «Коммерсантъ».

Alibaba отдаст в общий проект российские активы, туда же войдут её трансграничные операции, в том числе AliExpress и Tmall. Вложением Mail.ru Group станет маркетплейс Pandao.

Контроль над предприятием поделят между собой МегаФон», Mail.ru Group и РФПИ. Alibaba Group станет крупнейшим, но неконтрольным акционером, чья доля составит 48%.

«В итоге распределение долей будет выглядеть так: Alibaba Group — 48%, «МегаФон» — 24%, Mail.ru Group — 15%, РФПИ — 13%», — отмечает издание.

Совместное предприятие будет работать как в международном, так и локальном сегменте электронной коммерции. Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев назвал предстоящую сделку «воистину исторической, важнейшей» и для российского, и для мирового технологического рынка.

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