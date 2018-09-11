Вторник, 11 Сентября 2018 года
12:06:16 МСК

Украина получила первый тепловоз от General Electric

Экономика

Киев планирует получить 30 тепловозов на первом этапе

Киев, 11 сентября 2018, 10:57 — REGNUM  Украина получила первый локомотив марки General Electric TE33AC, заявил исполняющий обязанности главы «Украинских железных дорог» (УЖД) Евгений Кравцов, сообщает 11 сентября УНИАН.

По его словам, первый локомотив прибыл в порт Черноморск. Отмечается, что Украина заказала 30 тепловозов на общую сумму около $140 млн, стоимость одного тепловоза — $4,7 млн.

Полная стоимость контракта между УЖД и General Electric Transportation составляет около $1 млрд. Ожидается, что 10% запчастей для локомотивов будет производиться на Украине с дальнейшем увеличением до 40%.

Напомним, тепловозы ТЭ33АС (тепловоз с электропередачей, 33-я модель, с асинхронными тяговыми двигателями) производятся в Казахстане заводом «Локомотив курастыру зауыты»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие железнодорожной инфраструктуры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить