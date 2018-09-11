Украина получила первый тепловоз от General Electric

Киев, , 10:57 — REGNUM Украина получила первый локомотив марки General Electric TE33AC, заявил исполняющий обязанности главы «Украинских железных дорог» (УЖД) Евгений Кравцов, сообщает 11 сентября УНИАН.

По его словам, первый локомотив прибыл в порт Черноморск. Отмечается, что Украина заказала 30 тепловозов на общую сумму около $140 млн, стоимость одного тепловоза — $4,7 млн.

Полная стоимость контракта между УЖД и General Electric Transportation составляет около $1 млрд. Ожидается, что 10% запчастей для локомотивов будет производиться на Украине с дальнейшем увеличением до 40%.

Напомним, тепловозы ТЭ33АС (тепловоз с электропередачей, 33-я модель, с асинхронными тяговыми двигателями) производятся в Казахстане заводом «Локомотив курастыру зауыты»