Володин: Значение федерального бюджета 2019 года возрастает

Москва, , 10:56 — REGNUM Роль федерального бюджета на 2019−2021 годы становится более значимой, поскольку он должен быть направлен на реализацию поручений президента РФ Владимира Путина. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе открытия осенней сессии нижней палаты парламента.

«Хочу подчеркнуть, в этом году значение закона о бюджете возрастает. Он должен решать задачи, поставленные президентом в послании Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года и в «майском указе», — заявил Володин.

В связи с этим, отметил он, депутаты должны в ходе рассмотрения проекта бюджета решить вопросы индексакции реальных доходов граждан и пенсионных выплат на уровень выше инфляции. Кроме того, новый госбюджет должен решать вопросы роста средней продолжительности жизни и улучшения жилищных условий, а также ускорения технологического развития РФ и внедрения цифровых технологий в экономику и социальную сферу.

«Для этого нам необходимо законодательно обеспечить увеличение расходов на здравоохранение, образование и науку, развитие инфраструктуры, выполнение всех социальных гарантий государства, включая обязательства по пенсионному обеспечению», — отметил Володин.

Спикер Госдумы напомнил, что проект федерального бюджета на 2019−2021 годы правительство должно внести в Госдуму до 1 октября.

«Было бы правильно в течение сентября, до внесения законопроекта в Госдуму, начать рассматривать вопрос о бюджете с участием профильных комитетов в формате нулевого чтения», — отметил Володин.