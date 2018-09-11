Литва и Латвия – чемпионы по дороговизне электроэнергии в регионе

Вильнюс, , 10:54 — REGNUM Цены на электроэнергию в Литве и в Латвии на прошедшей неделе, с 3 по 9 сентября, были самыми высокими в регионе Прибалтики и стран Скандинавии, а цена составила 63,7 евро за мегаватт-час, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 11 сентября. Такие данные приводит оператор Litgrid. Цена в Литве была сразу на 5% выше, чем в Швеции.

В целом на бирже Nord Pool за это время цена в среднем увеличилась на 2% и достигла уровня в 58,39 евро за мегаватт-час. Самый большой скачок — на 7% — зафиксирован в Норвегии. 71% электроэнергии 3−9 сентября Литва импортировала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, старший экономист крупнейшего в Прибалтике банка SEB Тадас Повилаускас прогнозирует рост цен на электроэнергию, которая даже при уровне 47 евро за мегаватт-час в среднем в 2018 году уже на треть дороже, чем в 2018 году. Говоря о причинах, эксперт назвал понижение уровня воды на гидроэлектростанциях региона в связи с засушливым летом, ремонт АЭС в Швеции и Финляндии, увеличение цен на природный газ. При этом он не считает, что на цены в Литве повлияла остановка подводного соединения между Литвой и Швецией NordBalt, которую в настоящий момент ремонтируют. Экономист также подчеркнул, что в Литве вырабатывается только треть необходимого электричества. Остальные две трети в последнее время Литва импортирует из Калининградской области и Белоруссии — она там дешевле.

Напомним также, что страны Прибалтики до 2025 года планируют выйти из общей постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ (Белоруссия-Россия-Эстония-Латвия-Литва). Литва тем временем приняла закон о запрете покупки электроэнергии со строящейся в настоящее время в Белоруссии АЭС. Аналогично Литва протестовала и против строительства Балтийской АЭС в Калининградской области.

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