Ограничить платежи по кредитам: закон должен быть распространен на МФО

Санкт-Петербург, , 10:43 — REGNUM Инициатива по ограничению максимальной долгой нагрузки граждан логична, сейчас банки и сами проводят схожие подсчеты, но чтобы система была эффективной, ограничения должны быть распространены также и на займы в МФО, отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 11 сентября, председатель правления банка Siab Галина Ванчикова, комментируя предложение депутатов Госдумы ограничить 50 процентами уровень максимальной кредитной нагрузки.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил «Известиям», что в комитете готовят поправки в законодательстве, намереваясь ограничить уровень максимальной долгой нагрузки граждан 50 процентами дохода. Ограничение коснется и деятельности микрофинансовых организаций.

Банки и так используют подобные ограничения, причем уже довольно давно. Уровень долговой нагрузки согласовывается с уровнем дохода гражданина. Превышение уровня в 50% — это большой риск, а банки не всегда хотят рисковать.

Но еще важнее, чтобы этот порядок был распространен на МФО. Сейчас не все подобные организации подпадают под регулирование, а даже если подпадают — регулирование ведется более лояльно, потому что еще не наработан такой большой опыт, как с банками.

Распространение этого ограничения на МФО вдвойне актуально именно потому, что граждане, которым не дали кредит в банке (в том числе и по причине слишком высокой долговой нагрузки) идут в МФО, где ограничения могут быть не столь жесткими.

Наши граждане, к сожалению, не всегда адекватно подходят к вопросу о займах, не рассчитывают свои финансовые возможности, нередко живут на авось. Отсюда и намерение депутатов ввести ограничения на законодательном уровне.

Те же правила должны быть введены и в отношении ипотечных кредитов. Там ситуация даже более серьёзна, ведь если гражданин неразумно подойдет к вопросу об ипотечном займе, то он рискует остаться не только без денег, но и без жилья.