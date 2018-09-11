В России самозанятых освободят от пенсионных взносов

Владивосток, , 10:35 — REGNUM Российские власти не планируют делать обязательными взносы в Пенсионный фонд для самозанятых жителей страны, заявил 11 сентября глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Михаил Мишустин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

По его словам, налоговая ставка в рамках нового специального налогового режима для самозанятых будет составлять 4%, она будет включать взнос по Обязательному медицинскому страхованию (ОМС).

«Если он (самозанятый) хочет социальную пенсию на пять лет позже — он может не платить вообще никаких взносов в Пенсионный фонд», — заявил Мишустин, добавив, что многие так и делают.

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Напомним: ранее в ФНС заявили, что введение специального налогового режима для самозанятых поможет снизить на них налоговую нагрузку. В настоящее время самозанятые должны ежегодно подавать декларацию о доходах, платить НДФЛ по ставке 13% или зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей.

Новый налог в 4% не только снизит налоговую нагрузку на самозанятых, но и освободит их от уплаты страховых платежей и подачи отчетности, считают в ведомстве.

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