Китайский инвестор планирует создать многофункциональный порт на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, , 10:48 — REGNUM Многофункциональный портово-промышленный парк может создать инвестор из КНР на базе Петропавловск-Камчатского морского порта. Меморандум о намерениях сегодня на полях IV Восточно-экономического форума подписали губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, генеральный директор «Корпорации Сань Чжунь» Су Минли, президент ОАО «Камчатское морское пароходство» Александр Иванчей, первый заместитель генерального директора АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Александр Коньков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Корпорация Сань Чжунь» намерена рассмотреть возможность приобретения имущественного комплекса Петропавловск-Камчатского морского порта или акций порта у ОАО «Камчатское морское пароходство». После заключения сделки инвестор планирует реконструировать гидротехнические сооружения (причалы), создать новые производственные площади, построить многофункциональный портово-промышленный парк международного уровня, промышленную зону портового типа. Объем инвестиций, по предварительным подсчетам, может составить порядка 20 млрд рублей.

«Камчатка сегодня активно работает над тем, чтобы увеличить объёмы грузоперевозок в наших портах. Реализуются меры по приведению в порядок причальных сооружений в самой Авачинской бухте. Петропавловск-Камчатский морской торговый порт принимает в этой работе активное участие. Мы этот проект поддерживаем, потому что его реализация создаст новые возможности для Камчатки в части логистики. В том числе это касается Северного морского пути, организации круизного судоходства», — сказал губернатор Камчатки Владимир Илюхин.

Заместитель директора «Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Александр Коньков заверил, что инвестор получит все меры поддержки, предусмотренные законодательством:

«Речь идет в том числе о получении инвестором господдержки, вовлечении в проект институтов развития Дальнего Востока, разработке концепции развития производственно-логистического комплекса на базе порта», — сказал Александр Коньков.

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«Камчатка — по-настоящему удивительное место, где хочется реализовывать свои проекты. После встречи и переговоров с камчатскими партнерами стало понятно, что у нас впереди — большие перспективы в совместной работе», — сказал генеральный директор ООО «Корпорация Сань Чжун» Су Минли.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке на острове Русский работает IV Восточный экономический форум. Участие в работе форума принимает президент России Владимир Путин.

Глава государства раскритиковал правительство России, в частности работу Минэкономразвития, за не построенные для Камчатки грузопассажирские суда. Деньги на эти цели выделены, но суда еще даже не заложены. Министр экономического развития страны Максим Орешкин не смог ответить президенту — почему?