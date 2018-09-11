В Тверской области продолжается строительство комбикормового завода

Тверь, , 10:29 — REGNUM Строительство комбикормового завода и элеватора в Ржевском районе Тверской области прошло «свайный» этап на ряде объектов будущего комплекса. Впереди — прокладка инженерных коммуникаций и возведение стен, сообщает 11 сентября пресс-служба группы компаний «АгроПромкомплектация», реализующей инвестиционный проект.

«Темп работ хороший, идем по графику. Самое главная задача — до наступления холодов завершить все работы в земле — прокладку инженерных коммуникаций, устройство дорог и площадок, заливку фундаментов», — пояснила руководитель департамента корпоративного развития и проектного управления предприятия Елена Кожукалова.

Отмечается, что на данный момент полностью завершена забивка свай под производственный корпус, склад напольного хранения, первую очередь банок элеватора, зерносушилку, буферные емкости и автоприемку. В ближайшее время завершится забивка свай второй очереди банок элеватора.

Проект по созданию комбикормового завода и элеватор в Тверской области мощностью 230 тысяч тонн комбикормов в год реализует ГК «АгроПромкомплектация».

Комбикормовый завод и элеватор станет второй производственной площадкой группы в регионе. Проектная мощность завода — 230 тыс. тонн комбикормов в год. Элеватор рассчитан на единовременное хранение 30 тыс. тонн зерна.

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