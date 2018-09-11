«Перед проведением реформы необходимо улучшить условия жизни людей»

Киров, , 10:28 — REGNUM Проводить пенсионную реформу в России и повышать пенсионный возраст — это неправильно и несвоевременно, потому что сначала надо создать условия для таких ответственных шагов. Сейчас таких условий нет, заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель правления Кировского областного отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» Валентина Иванова.

Пенсионеры работают, потому что получают мизерные пенсии, на которые невозможно прожить, им приходиться сводить концы с концами. Пенсия для них — это дополнительный доход. Перед проведением реформы, во-первых, надо улучшить условия жизни каждого человека. У работников должна быть соответствующая зарплата, чтобы уходя на пенсию, они получали достойную пенсию. Если у граждан будет высокая зарплата, значит, и размер пенсий будет достаточно большой. Во-вторых, нужно избавиться от «серых» заработных плат, чтобы все отчисления шли Пенсионный фонд РФ, а не оседали в карманах отдельных предпринимателей.

«Мне кажется, нужно отложить на время проведение пенсионной реформы. Постараться решить существующие проблемы по улучшению условий и качества жизни граждан, а уже потом повышать пенсионный возраст», — высказала свое мнение Иванова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»