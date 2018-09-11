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Половину дохода российской семьи хотят уберечь от кредитов

Экономика

Выбор показателя 50% обусловлен мировой практикой, пояснили в Госдуме

Половину дохода российской семьи хотят уберечь от кредитов
Кредит

Москва, 11 сентября 2018, 10:28 — REGNUM  Не более 50% от совокупного дохода семьи должны тратить российские заемщики на выплаты по кредитам, считают авторы законопроекта об ограничении долговой нагрузки. При превышении этого показателя предлагается запретить банкам и микрофинансовым организациям выдавать займы, рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишут 11 сентября «Известия».

Ожидается, что осенью поправки в законодательство будут разработаны. Изменения, направленные на защиту заемщиков, затронут законы «О банках и банковской деятельности» и «О микрофинансовых организациях». Выбор показателя 50% обусловлен мировой практикой, пояснил Аксаков.

В пресс-службе Центробанка подтвердили, что разрабатывают механизм регулирования потребительского кредитования, исходя из величины долговой нагрузки. Это делается во избежание «избыточной закредитованности населения».

В среднем у российских заемщиков на выплату кредита уходит 40% дохода. По мнению экспертов, комфортный уровень нагрузки составляет 35−40% от дохода семьи, приемлемый — до 50%.

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