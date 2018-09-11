«Нафтогаз» готов продать газотранспортную систему Украины за границу

Киев, , 10:13 — REGNUM Чтобы сохранить транзит газа через Украину, украинская компания «Нафтогаз» готова продать до 49% в уставном капитале украинского оператора газотранспортной системы (ГТС) за границу, сообщают 10 сентября «Украинские новости».

Об этом говорится в письме исполняющего обязанности главы «Нафтогаза» Сергея Коновца главе украинского правительства Владимиру Гройсману. Отмечается, что 49% акций украинского оператора ГТС были оценены международными экспертами в $7 млрд. По мнению главы «Нафтогаза», это обеспечит гарантию Украине сохранения транзита газа через ее территорию.

Напомним, срок действия соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» о транзите газа через территорию Украины кончается в 2019 году.