Литовский суд подтвердил картельный сговор при продаже радиоактивного лома

Вильнюс, , 10:08 — REGNUM Вильнюсский окружной административный суд отклонил претензии немецкой компании Sypra, которую литовская служба по конкуренции обвинила в картельном сговоре с компанией Norvesta при покупки радиоактивного лома с остановленной и демонтируемой Игналинской АЭС, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 11 сентября. В декабре 2017 года компании были оштрафованы на суммы свыше 27 тыс. евро каждая за непрозрачный аукцион по покупке лома.

На аукционе продавались загрязненные радиоактивными веществами медные трубки весом 2 тыс. тонн. В аукционе участвовали только два предприятия. Одно немецкое предприятие, победившее на аукционе, приобрело право на приобретение трубок по первоначальной цене — более 5 млн литов (1,5 млн евро), или 2 тыс. 700 литов (781,9 евро) за тонну. Тогда на рынке цены были почти в пять раз выше — около 13 тыс. литов за тонну (3 тыс. 765 евро).

Кроме того, победитель аукциона был обязан вывезти приобретенный металл с Игналинской АЭС неочищенным, но после аукциона на территории АЭС была оборудована технологическая линия для очистки трубок и были начаты работы по их очищению.

В этом деле обвинения в злоупотреблении служебным положением предъявлены шести лицам: уже бывшему гендиректору АЭС Дарюсу Янулявичюсу, бывшему гендиректору Освальдасу Чукшису, бывшему руководителю отдела коммерции, уполномоченному представителю немецкого предприятия, директору одного литовского предприятия и гражданину Германии.

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Янулявичюс подал в отставку 9 января, а разбирательство в отношении бывших руководителей закрытой станции продолжается. Этот эпизод — один из нескольких, которые расследуют литовские правоохранители.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за регулярных коррупционных скандалов на остановленной Игналинской АЭС европейские доноры, которые финансируют демонтаж станции, пригрозили прекратить финансирование, при том что официальный Вильнюс уже заявлял, что даже при сохранении финансирования в предусмотренном ранее объёме для окончания работ не хватит порядка одного миллиарда евро, которые в Литве решили попросить у Евросоюза.

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