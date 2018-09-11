Не только бензин: на Ставрополье подорожало газовое топливо

Ставрополь, , 10:06 — REGNUM Газовое топливо на территории Ставропольского края за августа подорожало, бензин же, напротив, немного подешевел. К таким выводам пришли специалисты управления федеральной службы государственной статистики по СКФО.

По данным исследования, в которое было включено 22 заправки на территории Ставропольского края, стоимость газа составила в среднем 23,82 рубля за литр. Это на 9,3% выше, чем месяцем ранее. Средняя стоимость бензина марки АИ-92 — 43,05 рубля за литр, АИ-95 — 46,36 рублей, дизельное топливо — в 44,06 рублей за литр. В среднем цены на бензин в регионе снизились на 0,7%, приводит данные статистики Большой ставропольский канал.

Добавим, что в соответствии с данными Росстата, средняя цена на бензин в Ставропольском крае составляет 44,41 рубля, что немного выше средней цены по Северо-Кавказскому федеральному округу (44,32) и существенно выше среднероссийских цен (43,21).