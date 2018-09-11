«Газпром нефть» обеспечит импортозамещение смазочных материалов в Приморье

Владивосток, , 10:05 — REGNUM Заменить дорогостоящие импортные смазочные материалы отечественными и не уступающими по качеству договорились компания «Газпром нефть» и администрация Приморского края. Соответствующее соглашение было подписано в рамках Восточного экономического форума — 2018, сообщает 11 сентября пресс-служба предприятия.

Отмечается, что российские масла и смазки будут поставляться в Приморье для нужд городских и муниципальных предприятий коммунальной сферы и топливно-энергетического комплекса, а также для промышленности и транспортного хозяйства региона. В соответствии соглашением, специалисты предприятия окажут комплексную инженерно-техническую и сервисную поддержку профильным организациям региона в рамках реализации соглашения.

«От бесперебойного снабжения транспортных предприятий высокотехнологичными смазочными материалами зависит не только надежность пассажирского и грузового сообщений, но и общее развитие экономики и промышленного потенциала Приморского края», — пояснил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, поставивший подпись под соглашением.

Со стороны приморской администрации соглашение подписал врио губернатора Андрей Тарасенко. Комментируя инициативу сторон, он пояснил, что местным властям нужно менять подход к строительству, ремонту дорог, и что передовые технологии придут на выручку в этом вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, Восточный экономический форум проходит во Владивостоке на острове Русский с 11 по 13 сентября. Традиционно его посещают первые лица государств и руководители транснациональных компаний, предприниматели, политики, эксперты и ученые. Ожидается, что в 2018 году ВЭФ посетят свыше 6 тыс. делегатов из более 60 стран.

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