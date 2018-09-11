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Названы запасы углеводородов месторождения «Газпром нефти» «Нептун»

Экономика

«Они (запасы) составили 415,8 млн тонн нефти»

Названы запасы углеводородов месторождения «Газпром нефти» «Нептун»
Иллюстрация: Asrenaft.com
Нефть

Владивосток, 11 сентября 2018, 09:52 — REGNUM  Запасы углеводородов расположенного на континентальном шельфе в Охотском море месторождения «Нептун» утвердила Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщил глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

«Они (запасы) составили 415,8 млн тонн нефти по категориям С1+С2», — уточнил Дюков.

Глава «Газпром нефти» отметил, что вышеуказанная цифра превышает первоначальную оценку запасов углеводородов в 1,6 раза.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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