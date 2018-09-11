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Евкуров поручил правительству разработать стратегию развития Ингушетии

Экономика

Глава Ингушетии поставил первые задачи перед правительством

Евкуров поручил правительству разработать стратегию развития Ингушетии
Иллюстрация: Government.ru
Юнус-Бек Евкуров

Магас, 11 сентября 2018, 09:51 — REGNUM  Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров выступил с программной речью перед правительством, в которой определил основные задачи органов власти республики на ближайшее будущее. Поставив цель добиться качественного повышения уровня жизни ингушского народа, он поручил правительству разработать стратегию развития региона.

По словам Евкурова, к разработке этого документа необходимо подойти серьезно. К этому процессу должны быть привлечены «ученые, специалисты и управленцы республики в содружестве с одним из научных центров России, имеющих соответствующий опыт при работе с другими регионами».

Как отметил глава субъекта, достижения основной цели — повышения уровня жизни ингушского народа можно достичь только на основе создания конкурентоспособной экономики. Евкуров предложил использовать в качестве точек роста крупные инвестиционные проекты, а также небольшие инновационные предприятия, способные «быстро переориентироваться на новые виды высокотехнологичной продукции», которая будет востребована на российском и мировом рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров был выбран на третий строк депутатами парламента в единый день голосования 9 сентября. Два его предыдущих срока на посту главы субъекта были высоко оценены Народным собранием — за Евкурова проголосовали 26 депутатов из 30.

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