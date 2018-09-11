Нефть вряд ли сможет обосноваться над уровнем $80

Москва, , 09:33 — REGNUM Цены на нефть 10 сентября выросли, продолжив восстановление после внушительного падения на прошлой неделе. Но трейдеры действовали нерешительно, несмотря на наличие позитивных драйверов. В итоге Brent, которая лишь в моменте коснулась уровней на подходе к отметке $78, обосновалась ниже области $77,50, которую тестирует на утренних торгах 11 сентября, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«В пользу покупок в сырьевом сегменте говорят дальнейшие сигналы о подготовке покупателей иранской нефти к санкциям против ближневосточной страны. Так, Южная Корея стала первым из трех главных покупателей иранской нефти, который, пойдя на поводу у Трампа, свел импорт со стороны этого поставщика практически к нулю», — отметил эксперт.

Также в Штатах снизилась буровая активность — на прошлой неделе число действующих установок сократилось на две единицы. Доллар США перешел в оборону, что добавило немного смелости котировкам нефти. Но в целом наличие данных факторов, а также прогнозы, предупреждающие о набирающем силе урагане «Флоренс», не смогли подтолкнуть цены заметно выше.

«Судя по всему, трейдеры осторожничают из-за эскалации торгового противостояния между США и Китаем, которое, судя по враждебной риторике сторон, пока не будет развиваться в позитивном русле. Соответственно, при усилении вышеперечисленных бычьих факторов рынок может показать более решительный подъем, но вряд ли Brent сможет обосноваться над уровнем $80 в среднесрочной перспективе по причине геополитики», — считает Мащенко.

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