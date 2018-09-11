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Зюганов: Затрещит вся финансовая система России

Экономика

Страну ждет и политический дефолт

Зюганов: Затрещит вся финансовая система России
Свинья-копилка

Москва, 11 сентября 2018, 09:27 — REGNUM  За пенсионным кризисом последует политический дефолт. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября, об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Ситуация продолжает накаляться, вслед за финансово-экономическим кризисом появляется кризис пенсионный, а за ним будет дефолт политический», — заявил Зюганов.

Все это происходит на фоне того, что страну обложили санкции, указал он.

«Если будут реализованы санкции ноября месяца по американской схеме, это означает, что у нас затрещит вся финансовая система, она полностью зависима от американской информационной системы», — отметил депутат Госдумы.

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Макроэкономика России
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