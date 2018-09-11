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На выставке «Гидроавиасалон-2018» представили гидровариант самолёта L-410

Экономика

Модификация оснащена поплавковой системой, которая позволит производить посадку на воде

Геленджик, Краснодарский край, 11 сентября 2018, 09:25 — REGNUM  Специалисты конструкторского бюро экспериментального самолётостроения Московского авиационного института (ОСКБЭС МАИ) представили на выставке «Гидроавиасалон-2018» модель самолёта L-410, установленную на поплавковое шасси, сообщает 11 сентября пресс-служба Союза машиностроителей России.

Отмечается, что при подготовке гидроварианта самолёта L-410 была разработана система установки поплавков, изготовлены ее элементы и специальные крепления. Посетивший «Гидроавиасалон» министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, дал высокую оценку разработке и поручил коллегам осуществить дальнейшую проработку реализованной маёвцами модификации.

В свою очередь главный конструктор ОСКБЭС МАИ Вадим Дёмин принял участие в работе секции «Научные основы создания амфибийных и безаэродромных летательных аппаратов. Аэрогидродинамика, мореходность, проходимость, проектирование». В своём докладе «Особенности создания гидровариантов самолетов сухопутного базирования малой авиации» он комплексно осветили вопросы создания гидровариантов самолётов, предназначенных для эксплуатации с обычных аэродромов.

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Авиастроение
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