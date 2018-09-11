«Самое больное место в пенсионной реформе – рабочие места»

Оренбург, , 09:19 — REGNUM Повышение пенсионного возраста — вопрос непростой. Граждане негативно восприняли эту инициативу правительства РФ, но в целом по стране пенсионную реформу надо проводить. В условиях, которые создались на сегодняшний день, другого выхода нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM сопредседатель регионального штаба регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный Фронт «За Россию» в Оренбургской области Юрий Кононов.

«Если попробовать изыскать средства, не повышая пенсионный возраст, то медицина, образование и армия останутся без финансирования, ведь в государстве все деньги в «одном кармане». Найти средства можно, только отобрав у кого-то, но это не вариант», — считает эксперт.

По его мнению, самое больное место в пенсионной реформе — это рабочие места. Продлевая пенсионный возраст для одних, необходимо создавать рабочие места для других, для приходящей молодёжи. Стоит отметить, что этот вопрос весьма слабо рассмотрен в законопроекте о повышении пенсионного возраста. Кроме того, что наказывать руководителей за увольнение работников предпенсионного возраста, надо создавать новые рабочие места, тем более что в майских указах президента РФ говорится, что до 2020 года должно быть создано 20 млн рабочих мест, надо открывать новые предприятия.

«Также для эффективности проведения пенсионной реформы государству нужно увеличивать зарплату работников. Повышение пенсионного возраста болезненно для граждан, потому что зарплаты маленькие. Для них пенсионный возраст важен, потому что помимо зарплаты, человек еще и пенсию получает. Если зарплаты вырастут, это повышение пенсионного возраста не будет восприниматься так болезненно. Параметры пенсионной реформы еще будут обсуждаться во втором чтении законопроекта, надеюсь, что некоторые тонкие нюансы будут учтены», — высказал свое мнение Кононов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»