МГУ вошел в топ-20 вузов мира по успешности выпускников

Москва, , 09:01 — REGNUM Московский государственный университет имени Михаила Ломоносова занял 20 место в мировом рейтинге «успешности выпускников», составленном компанией Quacquarelli Symonds. По другому показателю — «репутации среди работодателей» — столичный вуз оказался на 59-м месте.

МГУ получил самую высокую оценку среди российских вузов, попавший в рейтинг. В целом университет оказался в категории вузов, занявших места со 101 по 110.

В первые три сотни вошли Санкт-Петербургский университет (161−170), МГИМО (201−250) и Высшая школа экономики (ВШЭ) (251−300). Еще семь отечественных вузов попали в число 500 лучших в мире.

Эксперты Quacquarelli Symonds оценивали 600 вузов в разных странах мира, в частности, по репутации их выпускников среди работодателей, партнерству с работодателями и достигнутым выпускниками успехам. В тройку лидеров вошли американские вузы: Массачусетский Технологический Институт, Стэнфордский университет и Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе.

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