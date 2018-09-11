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Путин принял участие в церемонии закладки первого танкера типа «Афрамакс»

Экономика

Судно получило название «Санкт-Петербург»

Владивосток, 11 сентября 2018, 08:47 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии закладки первого танкера типа «Афрамакс» на судостроительном комплексе «Звезда» в Приморском крае.

Судно, получившее название «Санкт-Петербург», является одним из десяти танкеров такого типа, находящихся в портфеле заказов комплекса. В настоящее время в портфеле заказов «Звезды» находятся 26 кораблей.

Напомним, пакетное соглашение о строительстве пяти танкеров типа «Афрамакс» было подписано в 2017 году между «Роснефтью», «Совкомфлотом», «Государственной лизинговой компанией», «Роснефтефлотом» и «Звездой».

Сообщалось, что суда нового поколения построят совместно с южнокорейским партнёром судоверфи, компанией Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. Они поступят в эксплуатацию в 2021 году. Оператором выступит «Совкомфлот».

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Судостроение
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