ФАС: Нельзя включать дивиденды в тариф на передачу мощности «Россетей»

Москва, , 08:43 — REGNUM Включение дивидендной надбавки в тариф на передачу мощности «Россетей» недопустимо. Об этом заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев.

В ФАС считают, что оптимальный срок тарифа — от 5 до 10 лет. Не исключено, что тарифы установят и по верхней границе срока, пояснил он.

«Нельзя, мы против», — сказал Королев ТАСС.

Ранее в «Россетях» заявляли о трудностях, сопровождающих выплату дивидендов при действующих тарифах. Глава холдинга Павел Ливинский заявлял о возможностях получения дивидендов без ущерба для инвестиционной программы и отсутствии дополнительных обязательств для потребителей за счет долгосрочных тарифов.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня на годовом общем собрании акционеров «Россетей» Ливинский отчитался о стабильном развитии компании. Итоги первого квартала 2018 года позволяют выплатить дивиденды, заявил он и выразил надежду на «хорошие результаты» в текущем году.

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