«Аэрофлот» купит отечественные самолёты «Суперджет-100»

Владивосток, , 08:36 — REGNUM 10 сентября во Владивостоке в ходе IV Восточного экономического форума было подписано соглашение о поставке авиакомпании «Аэрофлот» партии самолётов «Сухой Суперджет-100». Эта договорённость была заключена в присутствии президента РФ Владимира Путина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Кремля. Сколько именно воздушных судов намерена купить компания, не уточняется.

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Соглашение о покупке самолётов подписали руководители Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) и «Аэрофлота». После заключения договора Владимир Путин выразил надежду, что качество приобретаемых авиакомпанией воздушных судов будет на самом высоком уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство авиакомпании «Якутия», пассажиры которой этим летом чаще обычного страдали от длительных задержек рейсов, объяснило эти проблемы частыми поломками и долгими ремонтами самолётов «Суперджет-100». Якутская авиакомпания купила их 5 штук, расписание составляла для четырёх, а из строя в июне вышли сразу два.

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«Компания «Якутия» несёт колоссальные имиджевые и финансовые потери из-за задержек самолётов. Мы на своём опыте испытали все проблемы эксплуатации новых типов воздушных судов. И на сегодня ориентируемся уже на самолёты Боинг, у которых запасные части поставляются быстро, и это налаженная система по всему миру», — заявляла гендиректор авиакомпании «Якутия» Ольга Фёдорова.

Напомним, в авиапарке «Аэрофлота» уже есть 49 самолётов «Суперджет».

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