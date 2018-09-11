«Поправки сделают пенсионную реформу более реалистичной»

Киров, , 08:18 — REGNUM Проведение пенсионной реформы в стране давно назрело. Эта мера периодически откладывалась, но сейчас уже откладывать нельзя, в первую очередь по демографическим причинам (провал рождаемости в 90-х годах). Мера вынужденная, но необходимая, заявил корреспонденту ИА REGNUM секретарь Общественной палаты Кировской области Александр Галицких.

«Вызывало большое неодобрение повышение пенсионного возраста женщин на восемь лет. Но президент РФ Владимир Путин смягчил условия выхода на пенсию женщин. Также не вызывает одобрение, что повышается выслуга лет для педагогов (с 25 до 31 года). Это нелёгкая профессия, но стаж педагогам предлагается продлить. Хочется надеться, что во втором чтении законопроекта что-то исправят», — сказал эксперт.

Выступление президента было очень личным обращением ко всем гражданам России, потому что повышение пенсионного возраста касается всех людей. Глава правильно сделал, что не сразу выступил с обращением, а выждал паузу, изучив реакцию населения на инициативу правительства РФ. Проанализировав различные мнения, он высказал свои очень разумные предложения. Самое важное, что пенсионная реформа даст возможность уже с 2019 года повысить пенсии нынешним пенсионерам.

«Сейчас гражданам надо по возможности успокоиться и перестраивать свои жизненные планы. Людям надо понять, что другого выхода нет. В законопроект о повышении пенсионного возраста еще будут внесены необходимые поправки, и пенсионная реформа станет более реалистичной», — высказал свое мнение Галицких.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»