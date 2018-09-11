В Свердловской области готовят бюджет на 2019 год

Екатеринбург, , 08:17 — REGNUM В Свердловской области дан старт работы над бюджетом региона на 2019 год и плановый период. Задача подготовить сбалансированный бюджет, который позволит сохранить экономическую стабильность и в полном объеме выполнить все социальные обязательства поставлена губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

На первое заседание согласительной комиссии по рассмотрению предложений муниципалитетов по исходным данным для расчета межбюджетных трансфертов собрались депутаты Заксобрания региона, руководители исполнительных органов власти и финансисты. Отметим, практика согласительных процедур — традиционна для Свердловской области, демонстрирует открытость и прозрачность бюджетного процесса.

Вице-премьер областного правительства — министр финансов региона Галина Кулаченко обозначила особенности работы над бюджетом в этом году, а также приоритеты расходов бюджетных средств.

«Нам необходимо выстроить приоритеты расходов бюджетных средств для безусловного выполнения задач, поставленных Президентом России, губернатором Свердловской области, госпрограммами региона. В 2019 году будет продолжена реализация «майских» указов Президента, в том числе о повышении и индексации заработной платы работников бюджетной сферы, предоставлении земельных участков многодетным семьям», — пояснила Галина Кулаченко.

Работа над бюджетом на 2019 год и плановый период будет иметь ряд особенностей. В первую очередь это связано с тем, что объем средств Свердловской области из федерального бюджета на реализацию национальных проектов, инициированных Президентом России, станет известен к концу ноября, когда во втором чтении будет принят проект федерального бюджета. Другая «вводная» — заявка Российской Федерации на проведение в Екатеринбурге ЭКСПО-2025.

«В случае победы нашей заявки, мы ожидаем существенные поступления из федерального бюджета», — отметила Галина Кулаченко.

Среди изменений налогового законодательства, которые повлияют на доходную часть бюджета региона — исключение из объектов налогообложения движимого имущества, что повлечет выпадение соответствующих доходов из областного бюджета. В то же время вырастут ставки акцизов на нефтепродукты. Кроме того, с 2019 года поступления от штрафов за нарушения правил дорожного движения будут учитываться при определении размера ассигнований дорожного фонда.

Планируется, что в 2019 году увеличится объем финансовой поддержки муниципалитетов Свердловской области. «На согласительные процедуры мы вышли с базовым объемом увеличения финансовой помощи муниципалитетам по сравнению с текущим годом на 10 процентов», — уточнила Галина Кулаченко.

Как пояснил председатель комитета Заксобрания по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков, среди системных вопросов, которые будут рассмотрены в рамках согласительных процедур с муниципалитетами — безопасность объектов образования и культуры, формирование ведомственной охраны образовательных учреждений, безопасность дорожного движения, газификация, инженерная подготовка земельных участков для многодетных семей, обеспечение полномочий муниципалитетов в сфере создания комфортной среды, поддержка сельхозпроизводителей, утилизация твердых бытовых отходов и многие другие.

«Согласительные процедуры с муниципальными образованиями дают хороший эффект, так, в прошлом году на нужды муниципалитетов дополнительно было учтено 9,2 миллиарда рублей, что позволило снять немало проблемных вопросов в территориях», — отметил Владимир Терешков.

Согласительные процедуры с муниципалитетами завершатся 25 сентября. Проект областного бюджета будет внесен в Заксобрание региона до 1 ноября текущего года.