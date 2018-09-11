Ущерб железным дорогам от террористов в Сирии превысил $1,2 млрд

Дамаск, , 08:13 — REGNUM За время многолетней войны в Сирии ущерб подвижному составу железных дорог страны от действий боевиков превысил $1,2 млрд, сообщает SANA со ссылкой на главу сирийской железнодорожной компании Наджиба аль-Фареза.

По его словам, террористы уничтожили большинство вагонов и тепловозов, в настоящее время восстановлено только более 50 вагонов. Сирии необходим опыт России в строительстве и обслуживании железных дорог, сейчас ведутся переговоры о сотрудничестве, добавил аль-Фарез.

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года, когда здесь начались массовые акции протеста, переросшие в вооруженную борьбу. Вскоре к манифестантам присоединились террористические группировки.

Благодаря усилиям ВКС России и иранским военным, влияние боевиков в Сирии значительно сократилось. Разрушенной от действий боевиков оказалась значительная часть из 2750 километров железных дорог.

В 2017 году российские специалисты приняли участие в восстановлении железнодорожного участка протяженностью 65 км из порта Тартус в город Джабла.

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