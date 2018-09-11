Названы сроки перевода «Русала» в российский офшор

Владивосток, , 07:53 — REGNUM Российская алюминиевая компания «Русал» завершит перерегистрацию в специальном административном районе РФ в начале октября, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

По его словам, соответствующий закон вступил в силу, в настоящее время готовятся все подзаконные акты, однако будет еще ряд уточнений, в том числе в законодательство.

«Поэтому мы говорим о сроках — начало октября. Перерегистрация», — цитирует РИА Новости Орешкина.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал пакет законов о создании льготных зон работы для иностранных компаний на острове Русский во Владивостоке и острове Октябрьский в Калининградской области.

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Резидентами офшорных зон смогут стать компании, зарегистрированные за рубежом. В то же время, согласно законопроекту, финансовые кредитные и некредитные организации, а также операторы платежных систем резидентами являться не будут.

Также отметим, что в апреле 2018 года компания «Русал» оказалась в черном списке минфина США. Скорректированная чистая прибыль компании во втором квартале 2018 года снизилась на 31% по сравнению с первым кварталом года и составила $218 млн.

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