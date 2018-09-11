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В МИД Украины попросили Канаду расширить экономическое сотрудничество

Экономика

Канада активно поддерживает русофобскую политику Украины

В МИД Украины попросили Канаду расширить экономическое сотрудничество
Alex Indigo
Флаг Канады

Киев, 11 сентября 2018, 07:47 — REGNUM  Глава МИД Украины Павел Климкин обсудил с канадскими чиновниками расширение экономического сотрудничества, сообщает 11 сентября «112 Украина».

Согласно сообщению, Климкин встретился с представителями парламента канадской провинции Альберта, экс-министром обороны Канады и инициатором канадско-украинской военной миссии Unifier Джейсоном Кенни и лидерами украинских общественных организаций. Стороны обсуждали расширение экономического сотрудничества между странами.

Напомним, Канада активно поддерживает русофобскую политику Украины и истребление Киевом собственных граждан в Донбассе. Так, в 2015 году Канада начала миссию Unifier, в рамках которой на Украину были направлены 200 канадских военных инструкторов. В 2017 году Канада продлила миссию еще на два года.

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