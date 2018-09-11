«Отказ от пенсионной реформы приведёт к политическому коллапсу»

Нижний Новгород, , 07:38 — REGNUM Негативная реакция общества на проведение пенсионной реформы абсолютно предсказуемая, но этот шаг однозначно необходим. Избежать или бесконечно откладывать эту реформу можно, но это создаст повышенные риски, и с каждым годом эти риски будут увеличиваться для людей и для общества в целом, заявил корреспонденту ИА REGNUM член Общественной палаты Нижегородской области, руководитель нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семёнов.

Такую ситуацию Россия уже проходила. В своё время проблемы экономического развития в Советском Союзе многими аналитиками прогнозировались, но политическая власть 70-е и 8-е годы XX века предпочитала игнорировать эти риски и предпочитала откладывать решение этой экономически сложной проблемы. В конечном итоге это закончилось тем, что в 90-е годы экономическая проблема стала политической — рухнула не только экономика станы, но исчезла и сама страна.

«Сегодняшнее решение возникающей экономической проблемы — это решение тех самых рисков, которые могут возникнуть через 10−15 лет и превратиться в политический гигантский коллапс для страны. Поэтому, учитывая прошлый опыт и понимая все сложившиеся обстоятельства, эта пенсионная реформа была необходима. Если не проводить реформу сейчас, то она затронет не только пенсионеров через 15 лет, а абсолютно всех граждан, и страна скажет «до свидания» мировому сообществу», — высказал свое мнение Евгений Семёнов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»