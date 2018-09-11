Нефть приостановила подъём

Москва, , 07:12 — REGNUM Позитив на рынке черного золота в начале недели сохраняется: цена на нефть марки Brent закрепилась в районе $78 за баррель. Поддержку нефтяным ценам оказали ослабление доллара на валютном рынке, взрыв на нефтепроводе в Ираке 9 сентября и данные Baker Hughes о сокращении количества буровых установок в США на две единицы за неделю, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Роман Ткачук.

В то же время после роста на 10% во второй половине августа нефтяные котировки приостановили подъём. Пройти с наскока уровень $79 за баррель непросто — именно это сопротивление нефть не смогла пройти в середине мая и в июле. Исходя из этого, сегодня, 11 сентября, и в ближайшие дни вероятна консолидация стоимости нефти в диапазоне $76−79.

На этой неделе важное влияние на котировки нефти может оказать заседание ЕЦБ — оно пройдёт 13 сентября. Кроме того, нефтетрейдеры активно следят за торговыми войнами, ведь они могут привести к замедлению мировой экономики и падению спроса на нефть. Президент Дональд Трамп 7 сентября сообщил о готовности повысить пошлины на китайские товары ещё на $267 млрд, но от слов к делу пока не перешёл.

Читайте также: Динамику цен на нефть определяют новости из Ливии