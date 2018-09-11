Нижегородское министерство банкротит учредителя спиртзавода

Нижний Новгород, , 06:46 — REGNUM Арбитражный суд Нижегородской области 1 октября 2018 года рассмотрит обоснованность банкротных претензий министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области к предприятию, совместно с которым 14 лет областные власти учреждали Бутурлинский спиртзавод, на сегодня уже ликвидированный. Ответчиком в деле о несостоятельности выступает созданное в 1993 году ОАО «Волговятмашэлектроснабсбыт», в разные годы выступавшее также соучредителем еще ряда компаний, в том числе негосударственного пенсионного фонда «Газ», ликвидированного после семи лет работы. Теперь суд должен будет решить судьбу самого ОАО, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск с требованием признать компанию банкротом был подан 28 августа 2018 года. 4 сентября 2018 года его приняли к производству. Сумма претензий составляет 7 998 700,43 рубля.

В начале января 2017 года при рассмотрении другого иска, где речь шла о взыскании долгов, ОАО ссылалось на тяжёлое финансовое положение. Отмечалось, что на расчётном счете компании отсутствуют денежные средства, а «согласно реестру документов в картотеке сумма неисполненных инкассовых поручений и иных платежных документов по состоянию на 20.12.2016 года составляет более 77 983 422, 73 рубля» и «задолженность общества перед бюджетом по налогам и налоговым платежам составляет более 62 190 556 рубля».

Известно, что в феврале 1995 года ОАО заключило с администраций города Нижнего Новгорода договор аренды участка общей площадью 1,9 га в Сормовском промузле Нижнего Новгорода. Участок предназначен для эксплуатации зданий и сооружений паросилового цеха. Срок аренды — до 19.02.2044 года. В 2006 году права на этот участок перешли к РФ, в договоре поменялся арендодатель.

ОАО «Волговятмашэлектроснабсбыт» также известно тем, что в 2014 году выступало заказчиком реконструкции причала для подхода сухогрузных судов на правом берегу реки Волга (933 км судового хода) в Кстово. Подрядчиком являлось ООО «Управление подводно-технических работ», которое позднее через суд взыскало с ОАО почти 53 млн рублей долга по этому контракту.

По данным ЕГРЮЛ, ОАО «Волговятмашэлектроснабсбыт» создано в марте 1993 года. Гендиректор — Наталья Иванова.

Информацию по аффилированным лицам ОАО публично в последний раз предоставляло в конце июня 2015 года. На эту дату в числе акционеров были Андрей Иванов с долей 24,93%, ООО «Автопром Менеджмент» (Москва) — 24,57%, ООО «Премьер Сервис» (Нижний Новгород) — 23,86% и ООО «Ситимастер 2001» (Москва) — 23,81%. На сегодня владельцами первой компании, специализирующейся на разработке компьютерного программного обеспечения и являющейся соучредителем спортцентра «Восточный» в Москве, являются Андрей Иванов и иностранная компания «DEMAK INC. BAHAVAS», зарегистрированная на Багамах. По данным ЕГРЮЛ, Иванов также числится руководителем АО «Дирекция международных транспортных коридоров» (Нижний Новгород), а соучредителями этого АО выступили исполнительный комитет координационного транспортного совещания государств-участников СНГ, государственное предприятие Нижегородской области «Нижегородский капитал» и ООО «Управляющая компания Поволжской логистической ассоциации».

Само ОАО «Волговятмашэлектроснабсбыт» в разные годы выступало соучредителем пяти юрлиц, в их числе негосударственный пенсионный фонд «Газ» (на сегодня ликвидирован) и Бутурлинский спиртзавод (также ликвидирован). Последний был учреждён совместно с ОАО «Российские железные дороги», министерством имущественных отношений Нижегородской области и ещё двумя нижегородскими фирмами.