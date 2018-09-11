Только 17% дальневосточных учреждений образования имеют нормальный интернет

Магадан, Магаданская область, , 06:32 — REGNUM В учреждениях образования, здравоохранения и культуры регионов ДФО слишком низкая скорость интернета, и это не позволяет им полноценно пользоваться. Об этом сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Магаданской области Сергей Носов на заседании президиума Госсовета во Владивостоке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы вместе с регионами провели анализ и установили, что практически все образовательные учреждения подключены к сети интернет, и это хорошо. При этом качество такого подключения не позволяет пользоваться всем перечнем необходимых сервисов. Так, минимальную скорость интернета, дающую возможность работать с современными базами данных, имеет только 17 процентов образовательных учреждений Дальнего Востока», — рассказал глава Колымы.

Для здравоохранения эта проблема оборачивается невозможностью внедрения сервисов телемедицины, подчеркнул Сергей Носов. Аналогичная ситуация с недостаточной скоростью интернет-связи наблюдается также в учреждениях культуры и предоставления государственных услуг, пояснил губернатор Магаданской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, открывая заседание президиума Госсовета во Владивостоке, президент России Владимир Путин констатировал, что жителей Дальнего Востока не устраивают условия жизни в регионе. Люди продолжают уезжать из регионов ДФО, в 2017 году макрорегион покинули 17 тыс. человек.

«Дальний Восток здесь по-прежнему отстает, проблем, безусловно, пока ещё много», — заявил президент.