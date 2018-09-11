Спор с заводом на 2 млрд остановлен: «Татфондбанк» подвели недочёты в иске

Казань, , 05:23 — REGNUM Арбитражный суд Татарии вернул конкурсному управляющему банкрота «Татфондбанка» исковое заявление к АО «Казанский маслоэкстракционный завод», входящему в группу компаний «Нэфис». Сумма претензий банка превышает 2,09 млрд рублей. Из-за недочётов в иске ТФБ не смог взыскать с крупнейшей в Приволжском федеральном округе компании по переработке масличных культур долг, проценты за кредит и неустойку. Возвращение искового заявления не лишает истца права подать претензии повторно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ТФБ лишился лицензии в марте 2017 года, в апреле его обанкротили, и к началу августа 2018 года его долги перед кредиторами, которых уже свыше 18 тысяч, превышают 158 млрд рублей. Одновременно с этим расследуются уголовные дела по фактам мошенничества и хищения имущества банка, в том числе под видом выдачи кредитов. В рамках конкурсного производства управляющий в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» ведёт судебную деятельность по взысканию долгов.

Иск к АО «Казанский маслоэкстракционный завод» был подан в рамках процедуры несостоятельности банка. 6 июля 2018 года ТФБ обратился в Арбитражный суд РТ с суммой претензий 2 092 957 650,86 рубля, выставив к заводу требование «о взыскании 1 451 468 371 рубля 38 копеек долга, 29 461 646 рублей 3 копеек процентов за пользование кредитом, 599 675 151 рубля 79 копеек неустойки, начисленной за просрочку оплаты основной суммы долга и 12 352 481 рубля 66 копеек неустойки, начисленной за просрочку оплаты суммы процентов за пользование кредитом».

Иск был оставлен без движения из-за того, что «доказательства того, что истцом соблюден обязательный претензионный порядок урегулирования спора», не представлены, а также «к исковому заявлению не приложены доказательства исполнения обязанности по уплате госпошлины», которая по этому иску составляет 200 тыс. рублей. Помимо этого, «в нарушение п.3 ч.1 ст.126 Арбитражного процессуального кодекса РФ, к исковому заявлению в обоснование заявленных истцом требований не приложены доказательства, подтверждающие предоставление банком заемщику кредита по договору за №С5/16 от 04.02.2016 года».

Дважды суд продлевал сроки устранения недочетов, но ТФБ так и не исправил их. В сентябре исковое заявление было возвращено истцу без рассмотрения.

«При повторном обращении в арбитражный суд, заявителю необходимо исполнить требование, указанное в определении суда от 10.07.2018 года», — отмечалось в определении.

Напомним, АО «Казанский маслоэкстракционный завод» входит в число ведущих предприятий России по переработке рапса и подсолнечника. Предприятие является частью группы компаний «Нэфис», где помимо него ещё три крупных компании-производителя.

В 2015 году на заводе была пущена новая очередь комплекса по глубокой переработке маслосемян, что позволило увеличить производительность до 1 млн тонн масличного сырья в год.