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Всемирный банк помог проложить в Азербайджане тысячу километров дорог

Экономика

Азербайджан присоединился к ВБ в 1992 году

Всемирный банк помог проложить в Азербайджане тысячу километров дорог

Баку, 11 сентября 2018, 03:11 — REGNUM  За прошедшиe 25 лет Всемирный банк (ВБ) реализовал свыше 50 проектов стоимостью свыше 3 млрд долларов. Об этом сказал глава офиса ВБ в Азербайджане Навид Нагви в интервью Trend.

В качестве примеров сотрудничества, Нагви отметил дорожные проекты, в рамках которых было проложено свыше одной тысячи километров дорог. По словам главы ВБ в Азербайджане, банк доволен уровнем сотрудничества с Азербайджаном.

«Мы работаем в Азербайджане более 25 лет. За прошедший период мы были активны по самому широкому спектру направлений — от реставрации дворца Шекинских ханов и других исторических памятников до крупных инфраструктурных проектов», — резюмировал Нагви.

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