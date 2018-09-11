Вторник, 11 Сентября 2018 года
01:48:45 МСК

Названы регионы с самой низкой зарплатой молодых специалистов

Экономика

В средней по стране молодые специалисты начинают карьеру с зарплаты 22,1 тыс. рублей

Москва, 11 сентября 2018, 01:14 — REGNUM  Самые маленькие зарплаты в России молодые специалисты получают в Северной Осетии, со ссылкой на данные Банка России передает РБК.

Зарплаты молодых специалистов в 25 лет в Северной Осетии составляют в среднем 16,5 тыс. рублей Это самый низкий показатель по стране. На втором месте находится Карачаево-Черкесия — 16,9 тыс. рублей, на третьем — Алтайский край (18,2 тыс. рублей).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно статистике Банка России, больше всего молодые специалисты получают на Крайнем Севере и в Москве. В среднем по России зарплата молодого специалиста составляет 22,1 тыс. рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Назван регион с самой большой зарплатой молодых специалистов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономическая статистика регионов и стран ближнего зарубежья
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить