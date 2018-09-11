Названы регионы с самой низкой зарплатой молодых специалистов

Москва, , 01:14 — REGNUM Самые маленькие зарплаты в России молодые специалисты получают в Северной Осетии, со ссылкой на данные Банка России передает РБК.

Зарплаты молодых специалистов в 25 лет в Северной Осетии составляют в среднем 16,5 тыс. рублей Это самый низкий показатель по стране. На втором месте находится Карачаево-Черкесия — 16,9 тыс. рублей, на третьем — Алтайский край (18,2 тыс. рублей).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно статистике Банка России, больше всего молодые специалисты получают на Крайнем Севере и в Москве. В среднем по России зарплата молодого специалиста составляет 22,1 тыс. рублей.

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