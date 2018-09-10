Усть-Среднеканская ГЭС наращивает генерацию

с. Кулу, Магаданская область, , 22:38 — REGNUM Усть-Среднеканская ГЭС им. А. Ф. Дьякова, возводимая РусГидро на реке Колыме в Магаданской области, отмечает пятилетний юбилей. 9 сентября 2013 года был подписан акт о приеме в эксплуатацию пускового комплекса первых двух гидроагрегатов станции. За время эксплуатации гидроэлектростанция выработала 1,7 млрд кВт⋅ч электроэнергии. В 2008 году Усть-Среднеканская ГЭС вошла в состав группы «РусГидро», стройка получила устойчивое финансирование, что позволило значительно увеличить темпы строительных работ. 25 сентября 2011 года была перекрыта река Колыма, летом 2013 года станция успешно пропустила сильнейший паводок.

Особенностью строительства Усть-Среднеканской ГЭС является постепенное увеличение ее мощности по мере ввода новых гидроагрегатов и увеличения высоты плотины. Первые два гидроагрегата станции были введены в эксплуатацию с временными рабочими колесами турбин, работающих на пониженном напоре. Мощность станции при этом составила 168 МВт. Сейчас завершается строительство второго пускового комплекса, предусматривающего монтаж третьего гидроагрегата и продолжение строительства плотины, что позволит поднять уровень водохранилища. Эти работы планируется завершить до конца 2018 года, что позволит увеличить мощность станции до 310,5 МВт.

Учитывая перспективный рост энергопотребления в Магаданской области, а также планы по строительству энергомоста в Чукотский АО для энергоснабжения Баимского ГОКа, РусГидро обсуждает с Минэнерго России возможность завершения строительства Усть-Среднеканской ГЭС в проектных параметрах, с доведением ее мощности до 570 МВт. Для этого на станции необходимо смонтировать четвертый гидроагрегат, а временные рабочие колеса турбин первых двух гидроагрегатов заменить на постоянные.

И здесь снова возникают как технические, так и организационные проблемы, связанные с тем, что в правительственной Комплексной программе опережающего развития Сибири и Дальнего Востока вопросам энергетики уделено недостаточно внимания. Усть-Среднеканской ГЭС в настоящее время не хватает потребителей — не подготовлены инвестиционные планы развития предприятий, связанных с добычей и переработкой полезных ископаемых, выявленных в регионе. Если РусГидро приостановит работу по введению в строй четвертого гидроагрегата, компания вынуждена будет проводить за свой счет работы, обеспечивающие режим безопасности ГЭС, на которой работает три гидроагрегата. После того как появятся проекты шахт, разрезов и горно-обогатительных комбинатов — промышленность потребует увеличения генерации. В результате РусГидро будет вынуждено ликвидировать проведенные работы, то есть тратить деньги на ненужную работу, что приведет к удорожанию конечной стоимости всего проекта Усть-Среднеканской ГЭС.

РусГидро уже обратилось с вопросами в «родное» Министерство энергетики — глава компании Николай Шульгинов сообщил об этом журналистам после церемонии запуска первого газотурбинного агрегата Восточной ТЭЦ во Владивостоке. Вот только решение вопроса зависит не только от министра энергетики Александра Новака, но еще и от того, сумеет ли он согласовать все необходимые шаги с Министерством промышленности.