СПГ приходит с шельфа на Сахалин

Южно-Сахалинск, , 22:36 — REGNUM Производственно-строительная компания (ПСК) Сахалин запустила первую очередь мини-завода по производству сжиженного природного газа для бытовых нужд и котельных на Сахалине. Мини СПГ-завод располагается в с. Дальнее в границах г. Южно-Сахалинск, проект включает три технологические линии. Производительность первой линии завода составляет 12,75 тыс. т/год. В производстве используется природный газ, добытый в рамках проекта Сахалин-2, соглашение с «Газпромом» по этому поводу подписано на поставку ПСК Сахалин 66 млн м3/год газа.

Проект общей стоимостью 836 млн руб. реализован при поддержке Корпорации развития Сахалинской области (КРСО). Власти Сахалина поддерживают проект с целью перевода котельных с дорогостоящего дизельного топлива на СПГ и снижения тарифа на услуги теплоснабжения. Основным потребителем продукции станут предприятия жилищно-коммунальной сферы Сахалинской области (Невельское МУП), которые в настоящее время в основном работают на жидком и твердом топливе. В отдаленные населенные пункты СПГ будут доставлять с помощью специальных автомобилей, в дальнейшем сжиженный газ начнет поступать и на Курильские острова.

Срок окупаемости проекта оценивается в 7 лет, ПСК Сахалин после строительства второй очереди может довести мощность завода до 24 тыс т/год СПГ. Также ПСК Сахалин планирует строительство СПГ-завода в г. Поронайск.

В отличие от технологии крупнотоннажного сжижения природного газа, освоение которой в России только начинается, малотоннажные СПГ-заводы строятся давно, а в последнее время — все более активно. Они позволяют решать проблемы газоснабжения теплоэнергоцентралей населенных пунктов, не подключенных к распределительным сетям без привлечения значительных инвестиций. На Сахалине строителем СПГ-завода стала независимая от «Газпрома» компания, но в других регионах и сам «Газпром» строит такие заводы — например, весной 2015 года был принят в эксплуатацию такой же малотоннажный СПГ-завод в Псковской области. Таким образом, СПГ и трубопроводный газ не конкурируют, а дополняют возможности повышения жизненного уровня в самых разных регионах России. То, что такой проект реализован на Сахалине — вдвойне приятная новость, таким образом тезис о том, что Дальний Восток является национальным проектом России XXI века, наполняется конкретным смыслом. Будут решаться проблемы с энергетическим и тепловым обеспечением населенных пунктов — можно надеяться и на реализацию появляющихся инвестиционных проектов, отток населения сменится на приезд новых специалистов.